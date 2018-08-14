بن دغر: «عاصفة الحزم» أنقذت اليمن من الخطر الإيراني

المصدر: الرياض- البيان،ووام

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن عملية "عاصفة الحزم" أنقذت اليمن من مصير مؤلم، واعتبرها الرد الحاسم على الانقلاب والتدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني بينما أكد د.عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التمسك بالمرجعيات الأساسية ضروري للوصول إلى حل سياسي يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني ويوقف العبث بمقدراته .

ودعا بن دغر المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية و إجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني و تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية و في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي يمثل تنفيذه الكامل فرصة لتأكيد مصداقية المجلس المعني بالحفاظ على الأمن و السلم الدوليين.

وفِي كلمة له خلال مؤتمر «مرتكزات الحل السياسي في اليمن»، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أوضح رئيس الحكومة اليمنية أن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً شكل تهديداً لليمن وأشقائه، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بالانقلاب على أنه أمر واقع، جازماً أن الشرعية ستنتصر في هذه المواجهة التاريخية على الميليشيا والتدخلات الإيرانية.

وفي كلمته،أكد الزياني أن التمسك بالمرجعيات الأساسية ضروري للوصول إلى حل سياسي يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني ويوقف العبث بمقدراته .

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة لدفع العملية السياسية اليمنية و إجبار الميليشيا على الانصياع لإرادة الشعب اليمني و تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية و في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والذي يمثل تنفيذه الكامل فرصة لتأكيد مصداقية المجلس المعني بالحفاظ على الأمن و السلم الدوليين.