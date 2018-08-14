المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

داهمت قوة أمنية عراقية، باستخدام زوارق نهرية مواقع لداعش، جنوب مدينة الموصل، تمكنت خلالها من تدمير 4 مواقع لـ«داعش». وقال مصدر أمني، في بيان صحفي، أمس، إن قوة من الرد السريع لشرطة نينوى، وفوج مغاوير العمليات نفذت عملية أمنية في قرية المرير ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأضاف أن الجيش، تمكن من صد عناصر لعصابات «داعش» هاجمت القطعات الأمنية من خمسة محاور، في منطقة العيثة بقضاء الدور، في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل ٥ أفراد من الجيش وجرح آخرين، بينما تم تصفية ١٤ داعشياً يرتدون أحزمة ناسفة، وملاحقة باقي المجاميع التي هاجمت المنطقة.