المصدر: الخوخة - وكالات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سلالاً غذائية على النازحين اليمنيين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في غربي اليمن. وذكر المركز بأنه وزع 7 أطنان و770 كيلوغراماً من السلال الغذائية يستفيد منها 630 نازحاً، في منطقة أبو زاهر في مديرية الخوخة.

كما دشن المركز، أول من أمس، مخيم بني جابر في المديرية في مرحلته الأولى لإيواء نازحي محافظة الحديدة. وذكر المركز في بيان، أن 420 نازحاً سيستفيدون في المرحلة الأولى للمشروع، حيث تم تخصيص خيمة لكل أسرة، علاوة على منحها مستلزمات أخرى. وأضاف أنه سيتم زيادة سعة المخيم في مراحل لاحقة، لإيواء عدد أكبر من النازحين الذين يتوافدون تباعاً، بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإيرانية، وأدت إلى تشريد الآلاف من الأسر اليمنية.

وافتتح محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، محطتي توليد الكهرباء الجديدة في مديريتي الديس الشرقية، بقوة 8 ميجا وات، والريدة وقصيعر بقوة 10 ميجاوات، والممولة من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد محافظ حضرموت أن مشاريع توفير خدمة الكهرباء والتخفيف من حدة الانقطاعات المتكررة وإيجاد استقرار في الطاقة يأتي في مقدمة أولويات مهام السلطة المحلية بالمحافظة.