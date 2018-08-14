المصدر: القاهرة- البيان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة عناصر إرهابية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة)، كانوا يخططون لعمليات إرهابية في عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان أمس:«قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكراًً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك».