مصر: مصرع 6 عناصر ارهابية خططت لأعمال عدائية أثناء عيد الأضحى

المصدر: وام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع ستة عناصر ارهابية كانوا يتخذون وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء وذلك تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمصر.

وذكرت الوزارة في بيان اصدرته اليوم ان هؤلاء العناصر قامت بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة لإفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادى مؤخرا.