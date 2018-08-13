نتانياهو يهدد غزة بعدوان شامل

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

هدّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، أمس، بضربة عسكرية شاملة لقطاع غزة. وقال إن الخطط العملية للجيش جاهزة وحاضرة لكل السيناريوهات، معتبراً «أن الأمر لن ينتهي بضربة واحدة».

ودفع جيش الاحتلال بقوات من الاحتياط إلى تخوم غزة. كما ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، في اجتماعه أمس، الأوضاع في القطاع.

وقال أحد أعضاء المجلس إنه «إذا استمرت حماس في إطلاق النار، فإنه يتعين عليها دفع الثمن، ونزع قدرتها على إطلاق النار». لكن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت، أمس، عن توجّه إسرائيلي في الأشهر الأخيرة إلى الاغتيـالات في صفوف قادة حركة حماس، بدلاً من شنّ عمليـة عسكــرية واسعة قد تتضمن اجتياحاً برياً وهو ماتخشاه اسرائيل خوفاً من الخسائر في صفــوف جنودهـا.