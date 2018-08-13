الهلال الأحمر.. جهود دؤوبة دعماً للأسر اليمنية

المصدر: الحديدة - وام

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة لدعم المحافظات اليمنية المحررة خاصة مناطق الساحل الغربي وتوفير سبل المعيشة الكريمة للشعب اليمني الشقيق من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية وتوزيع السلال الغذائية على المواطنين اليمنيين لتلبية احتياجاتهم الفورية بما يؤكد شمولية المساعدات الإماراتية لجميع مجالات الحياة في اليمن وسط إشادات من المنظمات الدولية بدور الإمارات الإغاثي والتنموي في اليمن.

وكثفت الهيئة خلال الأسبوع الماضي وفقاً لوكالة أنباء الإمارات أنشطتها ومبادراتها في المحافظات اليمنية المحررة، ووزعت «الهيئة» الآلاف من السلال الغذائية إضافة إلى السلع الأساسية في جميع المحافظات اليمنية المحررة خاصة مديريات الساحل الغربي لليمن، والتي لاقت استحساناً كبيراً من الأسر اليمنية المتضررة جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والتي تتبع سلاح التجويع والتخويف ضد المدنيين الأبرياء.

مضخات مياه

وتضمنت المساعدات الإماراتية دعم مضخات مياه الشرب في عدد من المديريات خاصة «التحيتا» بوقود «الديزل» المطلوب للمولدات، وذلك لتوفير المياه النظيفة للأسر اليمنية المتضررة، والتخفيف من آثار الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي في المديرية وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وبحسب «وام»، أن توزيعات الهلال الأحمر الإماراتي خلال الأيام الخمسين الماضية في محافظة الحديدة شملت 43 ألف سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية استفاد منها 301 ألف مواطن يمني من بينهم 215 ألف طفل وما يقارب 45 ألف امرأة لتخفيف معاناة الأسر اليمنية، وإعانتها على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة.

وتستهدف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من وراء جهودها المتواصلة تحسين حياة المواطنين اليمنيين وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم، وذلك عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية وتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في استقرار الأسر اليمنية.

زيارات ميدانية

وميدانياً.. اطلع وفد إماراتي برئاسة سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن على سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية، التي ينفذها «الهلال» بمدينة المكلا، إضافة إلى وقوفه على احتياجات أهالي المكلا في مختلف القطاعات ودراسة تنفيذها وفقاً للأولويات، وذلك في إطار الحرص الإماراتي المستمر على تلبية احتياجات المحافظات اليمنية المحررة والمتطلبات الفورية للأسر اليمنية.

وناقش مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن خلال لقاء مع مروان دماج وزير الثقافة اليمني خطط وآليات تأهيل وصيانة المرافق والمنشآت الثقافية في المحافظات والمدن اليمنية المحررة خاصة الحديدة بما يسهم في دعم البرامج الثقافية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري اليمني الذي تضرر جراء جرائم ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

كما بحث مع المهندس معين عبدالملك وزير الأشغال العامة والطرق اليمني آلية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية خلال المرحلة المقبلة في مختلف المحافظات والمدن اليمنية المحررة خاصة الساحل الغربي بما يدعم جهود الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار خاصة في قطاعات الطرق والأشغال والنقل والقطاعات الخدمية.

وشهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة الأسبوع الماضي تخريج الدفعة الأولى للأمن العام بشرطة ساحل حضرموت ضمن البرنامج التدريبي الذي تموله الإمارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية ويستمر عشرة أشهر ويستهدف نحو ألف من رجال الأمن والشرطة من ساحل حضرموت.

وفي السياق ذاته تم تخريج طلاب وطالبات قسم الدراسات الإسلامية الدفعة التاسعة بكلية التربية بمحافظة الضالع بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي.

علاج المصابين

واستمراراً لمبادراتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني.. تكفلت دولة الإمارات بعلاج الطفل اليمني سنباني عبيد «8 أعوام» في أحد مستشفياتها بعد إصابته بطلق ناري في العنق استقر بالجهة اليسرى من الصدر بجانب القلب جراء استهداف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران منزل أسرته في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقصف عشوائي.

كما أنقذ فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الساحل الغربي لليمن حياة امرأة يمنية تدعى فكيرة سعيد «30 عاماً»، والتي كانت قد أصيبت بكسر مضاعف في الفك الأيسر وتشوه بالوجه إضافة إلى جروح عميقة في الصدر وشظايا منتشرة في الجسم جراء استهداف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منزل أسرتها الواقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذيفة «هاون» مباشرة.

وعاد إلى عدن الأسبوع الماضي 14 جريحاً يمنياً بعد أن تلقوا العلاج اللازم في مستشفيات الهند على نفقة الإمارات،فيما لا تزال مجموعة أخرى تتلقى الرعاية المكثفة لاستكمال علاجها. وكان 74 جريحاً يمنياً قد غادروا مطار عدن مطلع الشهر الماضي ضمن الدفعة الخامسة لتلقي العلاج في الهند تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما غادر 100 جريح يمني بينهم حالات خطيرة من الساحل الغربي لليمن للعلاج في جمهورية مصر العربية على نفقة الإمارات، والذين تم نقلهم على متن طائرة خاصة مع مرافقيهم. ويعمل الهلال الأحمر الإماراتي بالشراكة والتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

إشادات دولية

وفي هذا الصدد أعربت جاكلين بارليفيت مديرة المفوضية بعدن عن شكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعمه المفوضية بما تحتاجه.. وأشادت بشراكته معها لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصوماليين في اليمن عامة وعدن على وجه الخصوص، وذلك عقب توزيع 5 آلاف سلة غذائية مقدمة من «الهلال» على اللاجئين الصوماليين في حي البساتين بعدن.

واستفادت أكثر من 20 ألف عائلة يمنية من المنحة التي قدمتها دولة الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 حتى الآن.

وأشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» بجهود دولة الإمارات في إغاثة الشعب اليمني ومبادراتها الإنسانية في اليمن، والتي تؤكد حرصها على مستقبل الشعب اليمني وحماية أبنائه بما ينسجم وخطط الأمم المتحدة في اليمن وتوفير حياة معيشية طيبة لسكان المناطق المحررة عبر تلبية الاحتياجات العاجلة للمتأثرين والمتضررين جراء الأحداث في اليمن.

وفي إطار الإشادات الدولية بجهود الإمارات على الساحة اليمنية أعربت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن عن تقديرها الكبير لدور الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في دعم المحافظات والمدن اليمنية المحررة خاصة الساحل الغربي..

مؤكدة أن برامج الإمارات الإنسانية والتنموية المتواصلة تظهر جلياً الاستجابة السريعة من قبلها للنداءات الإغاثية وتقديم الدعم والمساعدة للمناطق اليمنية فور تحريرها وإغاثة الأسر اليمنية المتضررة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن ما يؤكد احترام الإمارات والتزامها التام بالقانون الإنساني الدولي ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني ما يكسبها تقدير المجتمع الدولي.