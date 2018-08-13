لقاء دبلوماسي يبحث الأوضاع في اليمن

المصدر: الرياض - وكالات

عقدت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لقاءً مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن. وخلال اللقاء الذي عُقدَ في العاصمة السعودية الرياض استعرض أعضاء اللجنة الجهود المبذولة في الرصد والتحقيق الميداني لكافة الانتهاكات الحاصلة في اليمن.

وأشار رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، إلى أن الظرف الذي تعيشه البلاد يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية لضمان الخروج من حالة القتل والدمار إلى مسار السلام والحوار القائم على حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وهي المهمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن والمرتكبة من جميع الأطراف من دون استثناء.

فيما أكد ممثلو البعثات الدبلوماسية أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية، ودعمهم لجهودها في مجال الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.