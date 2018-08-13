الاحتلال يصادر أراضي فلسطينية في سلوان.. وتحذير من مخططات كبيرة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه مع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تُسارع بلدية الاحتلال لتمرير عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية التهويدية التي أعدتها الجمعيات الاستيطانية الهادفة إلى تعميق تهويد القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة، وبشكل خاص الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها.

وقالت في بيان، إنه في السياق نفسه كُشف عن قرار لبلدية الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تحت غطاء (البستنة وزراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير)، علماً بأن تلك الأراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن أمر المصادرة لأغراض (البستنة) سيكون لمدة 5 سنوات، علماً أن هذه الأراضي هي المنفذ الوحيد المتبقي لأهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس.

وأدانت الوزارة عمليات الاستيطان التهويدي المتواصلة بحق القدس المحتلة وأحيائها المختلفة، فإنها تحذر من تبعات ومخاطر تنفيذ هذا المخطط وغيره على المنطقة الجنوبية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تعميق الفصل بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة بعضها عن بعض، وتحويلها إلى جزر معزولة في محيط استيطاني مترابط يضرب وحدة المدينة المقدسة وهويتها، ويهدد مستقبلها بصفتها عاصمة دولة فلسطين.

وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين ضمن مهمتها في الدفاع عن الأرض الفلسطينية في إثارة هذا القرار على المستوى الدولي، أكان دبلوماسياً أو قانونياً، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في مواجهة هذا التعدي والاستيلاء غير القانوني على الأرض الفلسطينية.