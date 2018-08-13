الأمن المصري يقتل 12 إرهابياً في سيناء

المصدر: القاهرة- البيان، وكالات

أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن 12 إرهابياً قتلوا خلال مواجهات مع الشرطة في مدينة العريش، شمالي سيناء.ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية قطعة أرض مسورة في منطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش «وكراً لهم».

وأضافت المصادر، أنه أثناء استهداف الأجهزة الأمنية المعنية تلك العناصر، فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من قبلهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل 12 عنصراً إرهابياً.وأوضحت المصادر، أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على 4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين.

في الأثناء، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية «أحداث البحر الأعظم».

كما قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالة 3 متهمين وهم سيد عطا، مديح رمضان، عمار الشحات، إلى فضيلة المفتي، من إجمالي 23 متهماً في القضية المسماة بـتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي، وحددت جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

مشروعات قومية

من جهة أخرى، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، من بينها قناطر أسيوط الجديدة، التي تعد أكبر المنشآت المائية المصرية على النيل في القرن الحادي والعشرين، بتكلفة إجمالية 6.5 مليارات جنيه.

ويمثل المشروع نقطة تحول في تاريخ إنشاء المنشآت الكبرى على مجرى النيل الرئيسي، كما يمثل آخر منشأة على النيل بعدما تم إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة وإسنا الجديدة وإحلال وتجديد منشآت الرياح المنوفي بمنطقة القناطر الخيرية، موضحاً أن المشروع يخدم 5 محافظات، أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.كما افتتح السيسي متحف سوهاج القومي بعد انتظار دام نحو 25 عاما ليكتمل بذلك العمل في أحد أبرز المتاحف التي تحث البلاد الخطى للانتهاء منها بهدف إنعاش السياحة الثقافية في البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية تحديد هوية الإرهابي الذي قُتل أثناء محاولته مهاجمة كنيسة مسطرد شمالي القاهرة، وقالت الداخلية، في بيان ، «عثر في مسكن الإرهابي على أوراق تتضمن شرحا تفصيليا لكيفية تصنيع المتفجرات».