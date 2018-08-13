انتشار أمني على حدود محافظتي ديالى وصلاح الدين

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر أمني عراقي في محافظة ديالى، عن انطلاق خطة انتشار واسعة على الحدود مع صلاح الدين. وقال المصدر، إن «القوات الأمنية المشتركة انطلقت في تنفيذ خطة انتشار واسعة لقطعاتها على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وفق خطة تأخذ بنظر الاعتبار تأمين الحلول لكل التحديات الأمنية الراهنة».

وأضاف أن «الخطة تأتي ضمن استراتيجية حماية القرى المحررة من التهديدات الإرهابية وقطع الطريق أمام أي محاولات تسلل، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود باعتباره ضرورة بالمقام الأول».

وأشار إلى أن «خطة الانتشار هي الأكبر من نوعها منذ ثلاث سنوات، وجاءت بعد دراسة تفصيلية لطبيعة التضاريس والمناطق وآليات نشر المفارز ونقاط المرابطة»، لافتا إلى أن «خطة الانتشار ستشارك بها قوات الجيش والحشد العشائري ومفارز الشرطة».