الشرعية تدعو المفوضية السامية لنقل مكتبها إلى عدن

المصدر: عدن - وكالات

دعت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع موظفي المكتب كافة.

وجاءت دعوة الحكومة الشرعية، بعد الكشف عن منع ميليشيا الحوثي الإيرانية للبعثة الأممية من دخول صنعاء، ومزاولة عملها من العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أواخر عام 2014. وقالت الوزارة اليمنية في بيان نشرته وكالة «سبأ» الرسمية، إنها ستسعى بالتنسيق مع أجهزة الحكومة الشرعية كافة، للعمل على توفير بيئة آمنة للبعثة الأممية.

وذكرت أن «إصرار مكتب المفوضية فيما مضى، وباقي المنظمات الدولية للاستمرار في العاصمة التاريخية صنعاء، كان خطأ فادحاً، ويسيء للعمل الإنساني والحقوقي، ويؤثر على حياد ومهنية هذه المنظمات». وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية واليمنيين بشكل ممنهج، ناهيك عن أن مناطق سيطرة الانقلابيين تعد مناطق شديدة الخطورة، وتعرض حياة العاملين والمراقبين في المجال الحقوقي والإنساني للخطر.