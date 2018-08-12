التحالف العربي ينفذ عملية نوعية لحسم معركة الدريهمي

المصدر: وام

نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و المقاومة اليمنية المشتركة عملية نوعية مباغتة في مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة نجحت خلالها في السيطرة على الكثير من المواقع الاستراتيجية في محيط مركز المديرية وقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية ومحاصرة عناصرها المنهارة .

وتكبدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خلال المواجهات خسائر فادحة في العتاد و الأرواح ومصرع قياديين ميدانيين ممن يديرون المعارك في صفوف الميليشيات وسط هروب عناصرها من المواجهات تاركين خلفهم عتادهم و قتلاهم و أسلحتهم .

وتمكنت قوات التحالف العربي و المقاومة المشتركة من اختراق الصفوف الأمامية لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي ما يسهم في تقدم القوات باتجاه مديريتي بيت الفقيه و المنصورية لطرد ما تبقى من عناصر الحوثيين .

كما دفعت قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية كبيرة معززة بتسليح متكامل بالساحل الغربي لليمن لحسم معركة الدريهمي بمحافظة الحديدة و تحرير ما تبقى من مركز المديرية من قبضة ميليشيات الحوثي بما يفتح الطريق نحو مديريتي بيت الفقيه و المنصورية وطرد مسلحي الحوثي .

وتأتي عملية تحرير مركز مديرية الدريهمي في إطار تكتيك عسكري يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين و البنية التحتية بما يضمن تحرير كامل المديرية و مركزها دون خسائر في صفوف المدنيين الذين تتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في ساحات القتال.

كما تم الدفع بآلاف المقاتلين المدربين التابعين لقوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومين بأسلحة نوعية و تعزيزات عسكرية متطورة بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتأمين المناطق المحررة في محافظة الحديدة و السيطرة على ما تبقى من مناطق الساحل الغربي.

وتخوض قوات التحالف العربي معركة إنسانية في سبيل تحرير الشعب اليمني من إرهاب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران فيما تسير العمليات العسكرية و فق خطط مدروسة و محكمة لتحقيق أهدافها .

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومة من التحالف العربي قد سيطرت على الكثير من المواقع الاستراتيجية في محيط مركز مديرية الدريهمي فيما بدأت الفرق الهندسية من نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في المزارع والمتنزه السياحي والطرقات الرئيسة المؤدية إلى مدينة الدريهمي.

وتراجع مسلحو الحوثي من معظم المواقع التي يتحصنون فيها خارج المديرية وعمدوا إلى الاختباء داخل الأحياء السكنية بالدريهمي واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وقطعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة شوطا كبيرا بتحريرها أكثر من 90 كيلو مترا من مديرية الخوخة وصولا إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة في فترة وجيزة وسط استمرار عمليات عسكرية نوعية لتطهير مراكز مديريات زبيد و بيت الفقيه و المنصورية من عناصر ميليشيات الحوثي و المناطق الشرقية المحاذية للشريط الساحلي لتتلقى بذلك عناصر الميليشيات ضربات قاصمة في مختلف جبهات الساحل الغربي و خسائر بشرية و ميدانية كبيرة في ظل حالة من الارتباك و الانهيار في صفوف مقاتليها الذين يفرون من جبهاتهم ومواقعهم تحت وقع نيران المقاومة اليمنية المشتركة.