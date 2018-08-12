إنقاذ 128 مهاجراً في الصحراء قرب الجزائر

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، أن نحو 128 مهاجراً من غربي إفريقيا، بينهم نساء وأطفال، تم إنقاذهم في الصحراء قرب الجزائر، وقد وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقالت المنظمة، عبر موقع «فيسبوك»، إن العملية التي تولّتها بعثة للمنظمة أتاحت إنقاذ «128 مهاجراً، بينهم ثماني نساء و14 طفلاً في صحراء أساماكا»، المنطقة النيجرية المتاخمة للجزائر، من دون أن تذكر ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد طردتهم. وأضافت أن الناجين وصلوا سيراً وتلقوا الإسعافات الأولية.

وهم يتحدرون من 11 بلداً، بينها نيجيريا وبنين وغينيا-كوناكري وغينيا-بيساو وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكاميرون والسنغال. وأوضحت المنظمة أن نحو مئة من هؤلاء استُقبلوا، الأربعاء الماضي، في مركز أرليت للعبور شمالي النيجر. لكنّ ستة منهم رفضوا المساعدة الأممية، وقرروا أن يجربوا حظهم مجدداً في الجزائر.