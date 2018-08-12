خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف حاج من أسر شهداء مصر

المصدر: الرياض، جدة - وام

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وأوضح د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، أن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تضاف إلى مكارمه السابقة، التي ما فتئت تتواصل لتمكين الآلاف من أبناء الشعوب العربية والإسلامية من أداء هذه العبادة العظيمة، وتؤكد حرصه المستمر على التواصل مع المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة. وأشار إلى أن برنامج الاستضافة هو إحدى الوسائل المهمة في تحقيق هذا التواصل النوعي.

في الاثناء أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى، أول من أمس، بلغ مليوناً و221 ألفاً و463 حاجاً، بزيادة بلغت 70 ألفاً و348 حاجاً عن عدد القادمين بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة سبعة في المئة تقريباً.

ووفق الإحصاء، التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو مليوناً و148 ألفاً و404 حجاج، وعن طريق البر 59 ألفاً و448 حاجاً، وعبر البحر 13 ألفاً و211 حاجاً. على صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، والوضع الصحي مطمئن.