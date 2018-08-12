آلاف فلسطينيي الـ48 يتظاهرون ضد قانون «القومية» العنصري

المصدر: الأراضي المحتلة - أ.ف.ب

تظاهر الآلاف من فلسطينيي عام 1948، مساء أمس، في تل أبيب، تنديداً بقانون «القومية» العنصري. ونظمت التظاهرة، التي جرت في ساحة إسحاق رابين، منظمات تمثل الأقلية من عرب 1948 التي تشكّل 17,5 في المئة من السكان.

وهي التظاهرة الثانية ضد هذا القانون، بعد تظاهرة أولى الأسبوع الماضي جمعت الأقلية الدرزية. وشارك في التحرك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية في الأراضي المحتلة بما فيها القرى الدرزية.

وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا: «مع المساواة»، و«فليسقط قانون القومية»، و«الخزي العار لحكومة الفصل العنصري»، ويذكر أن القانون أقر بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة.