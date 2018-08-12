الدفاعات السعودية تدمر باليستياً حوثياً

المصدر: الرياض - وكالات

اعترض الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان. وأول من أمس الجمعة، اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المدينة ذاتها الآهلة بالسكان.

تورط ايراني

ووصف الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق الصواريخ الباليستية بالعمل العدائي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، الذي يُثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.