وفاة شقيقة ياسر عرفات عن عمر يناهز 86 عاماً

المصدر: القاهرة - وكالات

توفيت أمس، خديجة عرفات الشقيقة الوحيدة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن عمر يناهز «86 عاماً» في القاهرة وووريت الثرى هناك. ولقبت عرفات بـ«عجوز الثورة»، التي عملت في الحقل الاجتماعي طوال حياتها في الأردن ولبنان وسوريا ومصر وعادت لخدمة أبناء الوطن، كما قامت بافتتاح جمعية تخدم العائلات والأسر المحتاجة. وترأست الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب منذ قدومها إلى غزة، كما أقامت فترة طويلة في غزة ثم خرجت للقاهرة للعلاج، حيث توفيت هناك.

ونعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة، الحاجة خديجة عرفات شقيقة الشهيد ياسر عرفات. وتقدمت السفارة بأصدق التعازي والمواساة إلى آل القدوة والشعب الفلسطيني كافة. كما نعت حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، الحاجة خديجة عرفات.