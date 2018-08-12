المصدر: عدن - سبأنت

تمكنت فرق التحصين الصحي في الجولة الأولى من حملة التحصين ضد شلل الأطفال من تطعيم أكثر من 3 ملايين طفل وطفلة في مختلف المحافظات اليمنية.

وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية د. علي الوليدي، «إن فرق التحصين تمكنت من تطعيم 3 ملايين و890 ألفاً و312 طفلاً وطفلة في 22 محافظة بنسبة بلغت 80 في المئة من إجمالي العدد المستهدف البالغ 5 ملايين و191 ألفاً و134 طفلاً وطفلة ما دون الخامسة من العمر»، وأضاف «إن الفرق سجلت كذلك زيارة مليونين و774 ألفاً و387 منزلاً بنسبة تغطية وصلت إلى 90 في المئة»، مشيراً إلى أن الحملة لم تنفذ في بعض المديريات بسبب الأوضاع وستنفذ خلال الأيام المقبلة.