نفي شائعات تقليص استقبال مصر لجرحى غزة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

نفت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ما تردد من شائعات حول تقليص أعداد الجرحى الفلسطينيين الوافدين إلى مصر. وقالت السفارة فى بيان، إنّ جهود الجانبين المصري والفلسطيني مازالت مستمرة من أجل التنسيق بين مستشفيات مصر والجرحى الفلسطينيين الذين يصلون من غزة إلى مصر لتلقي العلاج.

وأشارت السفارة إلى أنه لا صحة للشائعات التي تدعي نية تقليص أعداد الجرحى الوافدين إلى مصر، مؤكدة على القرار القيادي المصري الذي يقضي بفتح أبواب المستشفيات المصرية للجرحى الفلسطينيين لتلقي علاجهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية. وشددت على حرص القيادة الفلسطينية على معالجة جرحانا ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى شفائهم التام والعودة إلى الوطن سالمين معافين.