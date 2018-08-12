مقتل 4 ضباط عسكريين أردنيين في مداهمات أمنية ضد إرهابيين

المصدر: العربية. نت

أفادت وسائل إعلام أردنية، أمس السبت، بوقوع إصابات إثر اشتباك مسلّح بين رجال الأمن ومطلوبين (لم تحدد عددهم) في مدينة السلط (10 كم غرب العاصمة عمّان).

وقالت صحيفة الغد (خاصة) إن قوات أمنية داهمت منطقة نقب الدبور شمال مدينة السلط لضبط متورطين في تفجير الفحيص الذي تسبب بمقتل رجل أمن أول أمس.

ونقلت عن مصادر لم تسمّها أن الأجهزة الأمنية كانت تلاحق مطلوبين تحصنوا داخل عمارة بالمنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين.

واستخدم المتحصنون داخل العمارة عبوة ناسفة ألقوها على الأجهزة الأمنية، نقلاً عن "الراي" الأردنية.

وتحدّثت (عربية. نت) عن وقوع العديد من الإصابات، ولم تصدر السلطات الأردنية أي تعليق على الاشتباك.

والجمعة، وقع انفجار في مركبة تابعة لقوات الدرك الأردني، أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ستة جرحى.

وبينت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان سابق أمس السبت، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، في حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

ولم يشهد الأردن أحداثا أمنية مماثلة منذ أحداث قلعة الكرك في 18 ديسمبر2016، التي شهدت مقتل 7 رجال أمن وسائحة كندية، وإصابة 34 شخصا آخرين‎، حسب مصادر رسمية.