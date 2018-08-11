إشادة مصرية باستعدادات السعودية للحج واستضافة أسر شهدائها

المصدر: و ا س

ثمّن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية علي حسن، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توفير جميع الإجراءات والخدمات على النحو الأكمل والأمثل لاستقبال ضيوف الرحمن، ومساعدتهم على تأدية مناسك وشعائر الحج بسهولة ويسر.

وقال "حسن" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، إن حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم لأراضي المملكة وخلال المناسك يحظون بقدر كبير من العناية والرعاية الصحية المجانية، وتقديم كافة أشكال العون والدعم والمساعدة حتى انتهائهم من أداء مناسك فريضة الحج وعودتهم إلى ديارهم سالمين.

ونوّه بحرص حكومة المملكة على إطلاق خدمة الإعلام الرقمي الحديثة في موسم الحج هذا العام، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الخدمة سيكون لها مردود إيجابي في خدمة الحجاج وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة مما يسهل لهم أداء مناسكهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الكريم باستضافة 1000 من أسر شهداء رجال الجيش والشرطة المصريين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ليس بالمستغرب لأنها تجسد مدى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر.