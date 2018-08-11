الحزب الحاكم في السودان يدفع بالبشير مرشحاً للانتخابات 2020

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن الحزب الحاكم في السودان أمس أن الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن مجلس شورى الحزب البشير مرشحاً عقب اجتماع عقد الليلة قبل الماضية.

إجراءات لازمة

وأفادت الوكالة «اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحاً لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة».

وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحافيين «كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك».

النظام الأساسي

ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة.

وأضافت الوكالة «جاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي».

يشار إلى أنه يحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي أقر عام 2005. وانتخب رئيساً عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015.