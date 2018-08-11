إريتريا تتضامن مع السعودية ضد التدخلات الكندية

المصدر: أسمرة- وكالات

أعلنت حكومة إريتريا، أمس، تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد التدخلات الكندية في شؤونها الداخلية، معربة عن إدانتها لمثل هذه التدخلات.

وجاء في بيان للحكومة الإريترية، أن التصريح غير المسؤول والاستفزازي والمتهور، الذي أصدرته الحكومة الكندية ضد المملكة العربية السعودية، يأتي في إطار خدمة أجندات سياسية معينة.

وأكدت الحكومة الإريترية، من خلال البيان، دعمها الكامل للسعودية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل حماية سيادتها وضمان احترام القانون الدولي.

وأعلنت الخارجية السعودية، الإثنين الماضي، استدعاء سفير المملكة في كندا للتشاور، كما اعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصاً غير مرغوب فيه، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين الرياض وأتاوا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن ادعاء كندا القبض على نشطاء المجتمع المدني في المملكة غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة.