مكرمة سعودية تسهم في وقف تدهور الريال اليمني

المصدر: عدن - وكالات

وجَّهت المملكة العربية السعودية عبر غرفتها المشتركة مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية ببدء صرف مكرمة لمنتسبي الجيش الوطني في عموم البلاد.

ونقلت مواقع يمنية إخبارية عن مصادر مطلعة في الجيش اليمني قولها «إن توجيهات عُليا سعودية أعلنت عن بدء تدشين المكرمة السعودية من اليوم السبت في الوحدات العسكرية ودوائر رئاسة هيئة الأركان العامة في كل المناطق العسكرية».

وأضافت المصادر أن «هيئة الأركان العامة عمَّمت تعليمات للوحدات العسكرية عن بدء صرف المكرمة من اليوم عبر لجان سعودية للوحدات العسكرية المتحركة، فيما الدوائر الإدارية عبر المصارف المحددة في تعليمات السيطرة المرسلة للوحدات».

وبالتزامن مع ذلك أفاد أصحاب محلات صرافة بارتفاع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية فور إعلان السعودية صرف المكرمة. وأضافوا أن «صرف المكرمة سيترتب عليه صعود الريال اليمني بعد أن صار خلال اليومين الماضيين في حالة تدهور متسارعة».

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أكد، الخميس، إشرافه المباشر لحل أزمة تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، كما وجَّه في وقت سابق بإغلاق جميع محلات الصرافة غير المصرحة التي تعمل مخالفةً للقانون العام للبنك المركزي.