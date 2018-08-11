«الدفاع اليمنية» تنعى رئيس أركان اللواء 127 المدرع

المصدر: عدن - وكالات

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية رئيس أركان اللواء 127 المدرع العقيد الركن عادل علي درعان الذي استشهد في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.

وقالت الوزارة في بيان النعي «إن العقيد درعان كان طوال حياته العسكرية مثالاً للبطولة والتضحية في سبيل إعلاء راية اليمن الجمهوري وإحياء قيم الحق والعدالة والمساواة وهو الدرب الذي اختطه الفقيد لنفسه إلى جانب زملائه رفقاء السلاح أبطال الجيش الوطني الذين سطروا مواقف خالدة وملاحم بطولية سترويها الأجيال في سبيل انتصار اليمن الجديد وهزيمة المشروع الحوثي الإيراني واستعادة الدولة اليمنية».

ولفت البيان إلى ما تمتع به الشهيد من خصال إنسانية ووطنية وأخلاقية عالية تجسدت في سلوكياته الحياتية والعملية داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وحنكته القيادية في تأدية ما يوكل إليه من مهام.