كاميرات حوثية توثق هروب أصحابها من الجبهات

المصدر: عدن - وكالات

وثقت كاميرات حوثية مختلفة هروب أصحابها من جبهات القتال والذين معظمهم أطفال جندتهم الميليشيا الحوثية وزجت بهم في محارق الموت. وقال الكاتب الصحفي نبيل الصوفي في تغريدة له في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مضمنها مقطع فيديو «هذه مادة من كاميرات حوثية هرب أصحابها في هجمات للمقاومة الوطنية.. في أوقات مختلفة».

وأضاف الصوفي «يحشد الحوثي أطفالاً للجبهات لتربيتهم على عقيدته.. ويدربهم على وعيه وأطماعه ويخوفهم من كل ما ليس حوثياً». واختتم تغريدته بالقول «هم أطفال يلعبون ويضحكون، وهو يحولهم ألغاماً في حياة البلاد».