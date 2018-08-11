الدفاعات السعودية تدمر باليستيين باتجاه جازان

المصدر: الرياض - وكالات

\أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الرابعة و55 دقيقة (16:55) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين أُطلقا من محافظة صعدة باتجاه مدينة جازان، وأنهما أُطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخين أي إصابات.

وشدَّد الناطق الرسمي على أن هذا العمل العدائي من جانب الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.