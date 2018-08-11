بن دغر يطلع على ترتيبات مؤتمر مرجعيات الحل السياسي

المصدر: عدن - وكالات

اطلع رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر على الترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر الأول حول المرجعيات الثلاث الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة شؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الحكومة، والذي يأتي تعزيزاً لجهود التعريف بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي وبناء اليمن الاتحادي الجديد وتأكيد الالتزام بها في عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني.. مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم المؤتمر الذي سيشارك فيه سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 تمثل الطريق الوحيد والآمن لإنهاء الأزمة الحالية وبناء اليمن الاتحادي الذي توافق عليه الجميع.

فيما أوضح الرعيني أن المؤتمر الذي سيعقد بعد غد الاثنين في الرياض سيناقش خلال جلستي العمل عدة محاور أهمها المرجعيات الثلاث، وجهود المجتمع الدولي في دعم الحل السياسي وفقاً للمرجعيات، وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.