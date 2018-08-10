قرقاش: تسييس ملف حقوق الإنسان مرفوض

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوار بخصوص ملفات حقوق الإنسان مقبول، لكن التدخل والتسييس مرفوضان.

وكتب معاليه في تغريدتين على «تويتر»: «حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي، لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانيننا وإجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني».

وأضاف: «في ملف حقوق الإنسان، هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعاً على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى، وهو غير التدخل السافر بالشأن الداخلي.

باختصار، الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض».