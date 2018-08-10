عون يطالب «يونيفيل» بوضع حد لانتهاكات إسرائيل

المصدر: بيروت - د.ب.أ

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، بالمساهمة في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الدولية.

وأكّد عون خلال لقائه القائد الجديد لقوات «يونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول، استعداد لبنان لتوفير كل ما من شأنه إنجاح مهمة «يونيفيل» في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701، مشدّداً على أن تمديد عمل القوات الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة في نيويورك، يجب أن يتم وفقاً للأسس والمعايير التي أنشئت هذه القوات استناداً إليها من دون تعديل.

ولفت عون إلى أهمية التنسيق بين القوات الدولية والجيش اللبناني، لاسيّما في معالجة الحوادث الفردية التي تقع من حين لآخر، والتي لن تؤثر على العلاقة الإيجابية القائمة بين «يونيفيل» وأهالي الجنوب الذين يقدرون دور هذه القوات في حفظ أمنهم.

بدوره، شدّد الجنرال دل كول، على ضرورة العمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، للمحافظة على الهدوء في المنطقة الحدودية ومعالجة كل ما يمكن أن يستجد فيها من أحداث بما يوفر الحلول المنسجمة مع أهداف مهمة «يونيفيل» في لبنان.