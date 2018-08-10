رئيس البرلمان الإيطالي في القاهرة خلال أسابيع

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد مسؤول في السفارة الإيطالية بالقاهرة أن رئيس البرلمان الإيطالي وبرتو فيكو، يحضر لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة بناءً على الدعوة التي تلقاها من نظيره المصري علي عبد العال، أثناء زيارته لروما أواخر يوليو الماضي، لتعزيز التعاون.

وقال المسؤول إن رئيس النواب الإيطالي سيبحث في مصر مختلف القضايا المشتركة، بما فيها التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود على البحر المتوسط، فضلاً عن بحث تطورات القضية الليبية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح المسؤول أن فيكو سيناقش التطورات المتعلقة بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومواصلة التعاون القضائي بين القاهرة وروما، من أجل التوصل إلى قاتليه، وذلك بعد زيارة وزير خارجية إيطاليا لمصر قبل أيام وتحدثه عن تلك القضية.

وبحث رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال مع نظيره الإيطالي في روما قبل ثلاثة أسابيع جهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في ليبيا وزيادة الفرصة الاستثمارية الإيطالية في مصر. وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام خلال زيارة لنظيره الإيطالي للقاهرة، تجاوز أي خلافات مع روما.