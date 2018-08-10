طيران الأمن السعودي يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمهام موسم الحج

المصدر: مكّة المكرّمة - البيان، وكالات

دشّنت القيادة العامة لطيران الأمن العام في السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم الحج، إذ تشارك ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة، وتتطلع في مشاركتها هذا العام إلى رصد الحالة الأمنية ومساندة كل الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية.

وأكّد القائد العام لطيران الأمن اللواء حسن آل بسام، أن المرحلة الأولى من الخطة دخلت فعلياً في طور التنفيذ، وذلك بتمركز الطائرات المشاركة في المواقع المحددة لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قادمة من قواعدها المختلفة لتقوم بتنفيذ المهام المسندة لها، ومن أبرزها مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية، وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية ورصد الحجاج غير النظاميين.

وأردف: «وأيضاً دعم وحدة طيران الأمن بمنطقة المدينة المنورة لمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرم، قبل وبعد أداء مناسك الحج، حيث تشهد الطرق السريعة بين هاتين المدينتين المقدستين كثافة مرورية عالية، علاوةً على مهام الإخلاء الطبي».

وأوضح أنّ الأطقم الجوية تقوم بجولات استطلاعية مستمرة للتعرف إلى معالم مكة المكرمة، وتجربة مهابط الطيران الموجودة في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية حول الحرمين الشريفين، ومهابط المستشفيات للوقوف على جاهزيتها، فضلاً عن تسيير رحلات جوية لمسؤولي القطاعات الحكومية لمتابعة سير الأعمال استعداداً لمهمة الحج، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أنّ قيادته تشارك في مهمة حج هذا العام بعدد يناهز 526 مشاركاً من الضباط وضباط الصف والجنود بمختلف تخصصاتهم الفنية والإدارية، وبعدد 21 طائرة متعددة المهام تتمركز في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، تساندها طائرات أخرى مجهزة في قواعدها وجاهزة لدعم الموقف عند الحاجة.

وأفاد أنّ الطائرات مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية، فضلاً عن الأطقم والكوادر ذات التأهيل والتدريب العالي التي اكتسبت خبرات متراكمة من مواسم سابقة تمكنها من رصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية، مؤكداً الاستشعار العالي للظروف الأمنية الراهنة والقدرة على التعامل مع أي حدث مهما كان نوعه.

ونوّه إلى أن كل الطائرات بأطقمها الجوية الموجودة بقواعد طيران الأمن في مناطق المملكة الأخرى، وغير المشاركة في مهمة الحج على أهبة الاستعداد للإقلاع الفوري، لتقديم الدعم والمساندة متى اقتضى الموقف ذلك.

تحرّي رؤية

في الأثناء، دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء السبت المقبل. وقالت المحكمة في بيان: «نظراً لثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لهذا العام ليلة السبت الموافق 1 /‏‏‏ 11 /‏‏‏ 1439هـ حسب تقويم أم القرى، فإنّ المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439هـ»، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

إشادة

أشاد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السلمي، بإتمام المملكة استعداداتها لموسم الحج. وأكد السلمي أنّ المملكة دائماً على قدر مسؤولية تنظيم وتسهيل وتيسير الحج لملايين ضيوف الرحمن، مضيفاً: «إنها مسؤولية كبيرة وعظيمة تتشرف المملكة بالقيام بها على أكمل وجه».

جهود

أكّد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو» سعود هلال الحربي، أنّ الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة في إدارة الحج، مقدرة لا يمكن إنكارها. ودعا الحربي، الحجاج إلى الالتزام بالقواعد والإرشادات، مشيراً إلى أنّ المملكة راعية المقدسات، وتقدم كل ماهو مفيد لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم.