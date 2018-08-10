مفوضية اللاجئين تشيد بمساعدات الإمارات

المصدر: عدن - وام

اطلع وفد إماراتي برئاسة سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ومحمد عبيد الشامسي رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة المكلا، وعدد من المسؤولين بالهيئة على سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها «الهلال» بالمدينة، ووقف الوفد على احتياجات الأهالي في مختلف القطاعات ووعد بدراسة تنفيذها وفقاً للأولويات، وذلك ضمن مبادرات الإمارات الإنسانية المستمرة المقدمة للشعب اليمني لرفع المعاناة عن كاهله تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتلبية احتياجات الأسر اليمنية الفورية وتقديم الدعم الكامل للأشقاء، في وقت اشادت مفوضية اللاجئين تشيد بمساعدات «الهلال» للاجئين الصوماليين في عدن .

وبدأ الوفد جولته التفقدية لعدد من المرافق والمنشآت الخدمية والحيوية في المدينة بزيارة ميناء المكلا، حيث التقى المهندس سالم علي باسمير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر، واطلع منه على سير العمل في الميناء والصعوبات التي تواجه نشاطه وأهم الاحتياجات الضرورية لتطوير العمل فيه للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ازدحام البواخر المنتظرة لتفريغ حمولتها.

وفد «الهلال » يقف على احتياجات اليمنيين الملحة | وام

زيارات

كما زار الوفد مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، حيث كان في استقباله الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت، والدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير عام المستشفى، وتفقد الوفد أقسام المستشفى واطلع على الاحتياجات الضرورية لتطوير العمل.

واختتم الوفد جولته الميدانية في المكلا بزيارة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت، الذي رحب بالوفد الزائر، معرباً عن شكره وامتنانه للدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم احتياجات الشعب اليمني وتلبية متطلبات إعادة الإعمار وتطبيع الحياة في المديريات المحررة بساحل حضرموت إلى جانب المساعدات في المجالات الخدمية والعسكرية والأمنية.

وأعرب سعيد الكعبي، مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة حضرموت والوقوف على احتياجات الأشقاء بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها.

الوفد الإماراتي يقف على مشروعات الهلال في المكلا | وام

تنفيذ توجيهات

وأكد الكعبي أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والحرص على الوقوف على احتياجات الأسر اليمنية وتلبيتها للتخفيف من وطأة معاناتهم، إضافة إلى التوجيه المستمر بإنشاء المشاريع التنموية وتأهيل المرافق الحيوية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين.

يشار إلى أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بقيمة 3.75 مليارات درهم ( 1.02 مليار دولار أميركي)، من ضمنها 1.71 مليار درهم ( 466.5 مليون دولار أميركي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و730 مليون درهم (198.8 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية مباشرة.

إجمالي مساعدات

كما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ أبريل 2015 إلى يوليو من العام الجاري 13.98 مليار درهم (3.81 مليار دولار أميركي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34.5% وبقيمة قدرها 4.82 مليار درهم (1.31 مليار دولار أميركي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4% من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليارات درهم (2.49 مليار دولار أميركي)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية.

شكر وتقدير

إلى ذلك أعربت جاكلين بارليفيت مديرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بعدن عن شكرها العميق لهيئة الهلال لدعمها المفوضية بما تحتاجه .. و أشادت بشراكته مع المفوضية لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصوماليين في اليمن عامة و عدن على وجه الخصوص. جاءت تصريحات جاكلين عقب توزيع 5 آلاف سلة غذائية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر على اللاجئين الصوماليين في حي البساتين بعدن.