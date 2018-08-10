الحزب الحاكم في السودان يعدِّل نظامه ويفصل عضوين

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، عن فصل اثنين من عضويته لتجاوزهما، كما أجرى أربعة تعديلات على نظامه الأساسي، وقرر إحالة تلك الإجراءات لمجلس الشورى لاعتمادها.

وأجاز اجتماع المكتب القيادي للحزب الذي ترأسه رئيس الحزب الرئيس عمر البشير تقارير الأداء التي ستقدم لاجتماع مجلس الشورى القومى.

وقال نائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، إن المكتب القيادي ألغى قرار المكتب القيادي لولاية الجزيرة الخاص بفصل عدد من الأعضاء لعدم الاختصاص، كما ألغى تجميد عدد من الأعضاء لانقضاء فترة التجميد المقررة، وقال إن المكتب أوصى الشورى بفصل اثنين من العضوية لتجاوزهما.

من جهة أخرى، أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير عفواً عاماً عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار، فيما قالت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يتعين على السلطات كذلك إطلاق سراح معارضيها غير المسلحين.

وأذاع التلفزيون الرسمي أمر العفو بعد ثلاثة أيام من توقيع كير ومشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، في المعارضة وجماعات أخرى اتفاقاً لوقف إطلاق النار واقتسام السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.