تدشين جسر حديدي على طريق بين أربيل وكركوك

المصدر: بغداد - البيان

بدأ العمل في نصب جسر حديدي ونقطة سيطرة مشتركة على الطريق الرئيس الرابط بين أربيل وكركوك، ومن المقرر إعادة فتح الطريق قبل عيد الأضحى.

وأعلن ممثل حكومة إقليم كردستان ببغداد، فرهاد نعمة الله، أنه «بعد الاتفاق النهائي، الذي تم التوصل إليه في الثامن من أغسطس الجاري، حول إعادة فتح طريق أربيل –كركوك، بدأت يوم الخميس، الخطوات العملية. وقال «بدأ نصب الجسر الحديدي المؤقت في ناحية آلتون كوبري، من قبل حكومة إقليم كردستان». وكشف ممثل حكومة إقليم كردستان، عن أنه «اعتباراً من يوم، الخميس 9 أغسطس 2018، بدأ نصب موقع سيطرة مشتركة بالقرب من ناحية آلتون كوبري، وستكون بين مواقع الجانبين، فيما ستبقى نقطة سيطرة الدخول إلى أربيل في محلها».