فريق أممي يبدأ جمع أدلة تجريم داعش

المصدر: بغداد ــ وكالات

بدأ فريق أممي مهمة في العراق لجمع وتخزين وحفظ أدلة تجريم تنظيم داعش الإرهابي، تمهيداً لتقديمها للمحاكم العراقية والدولية وإظهار حجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها عناصره ضد المدنيين العراقيين أمام العالم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن المستشار الخاص للمنظمة الدولية رئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش، كريم أسد أحمد خان، قد بدأ زيارة إلى العراق تستغرق ثمانية أيام لبدء حوار مع كبار المسؤولين في بغداد من أجل التعاون لإنجاز ولاية فريق التحقيق والشروط المرجعية ذات الصلة فضلاً عن «العمل مع الأطراف المعنية الأُخرى سعياً للوصول إلى فهمٍ مفصّلٍ للسياق الذي سيعمل فيه فريق التحقيق، حيث سيشمل ذلك اللقاءَ بمجموعاتِ الضحايا والناجين من مختلف المجتمعات».