مركز الملك سلمان يستكمل تجهيزات مستشفى شبوة

المصدر: شبوة - وكالات

استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التجهيزات الفنية لوحدة علاج الأورام السرطانية بمستشفى شبوة العام. وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله المعلم، بأنه جرى استكمال توريد وتركيب وتشغيل وتدريب الكادر الصحي على الأجهزة الطبية المقدمة من المركز لوحدة علاج الأورام بمستشفى شبوة وفق الاحتياج الإنساني بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان باليمن لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في جميع المحافظات للحد من تكبد عناء سفرهم للعلاج في الخارج.

وذكر أنه تم تسليم دفعة جديدة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية لتكمل منظومة الخدمات التي يحرص المركز على تقديمها للمرضى في بلادنا. وثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة ناصر البعسي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وما يقدمه من جهود إنسانية ودعم القطاع الصحي في المحافظة وعموم اليمن.