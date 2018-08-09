(فيديو) "كبسولات" فندقية لخدمة الحجاج في مكة

المصدر: البيان الالكتروني

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، غرف فندقية على شكل “كبسولات”.

وذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية أن هذا المشروع يأتي كمبادرة من جمعية “هدية الحاج والمعتمر”، لخدمة الحجاج، ولاستغلالها كحلول بديلة في المستقبل.

وأبرزت الجمعية في تقرير لها، تصاميم الغرف، التي جرى تدشينها، مع تقديم شرح عن تصميم الكبسولات.

وجاء في التقرير :"إن فكرة الغرفة الفندقية بخدماتها وتجهيزاتها هي عبارة عن كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية الفايبر كلاس، بطول 220 سم، وعرض 120 سم، وارتفاع 120 سم، وتحتوي على وسائل الراحة والسلامة".

وذكر التقرير: "حفظا للخصوصية يتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة، يفتح ببطاقة إلكترونية خاصة لكل مستخدم، مع توفير معايير الأمن والسلامة لفتح الباب تلقائيًا عند تعطل الكهرباء".