التحالف: مقتل عدد من قيادات الحوثيين في صعدة

المصدر: وكالات

أكد مصدر في التحالف العربي مقتل عدد من القادة الميدانيين للميليشيا الحوثية في اليمن بغارة صباح اليوم الخميس.

وذكر المصدر أن الغارة قتلت علي صلاح فايع، المسؤول عن التجنيد والمتهم بتدريب صغار السن وإرسالهم لجبهات القتال، ومحمد عبد الله ستين، أحد أبرز المدربين على الأسلحة والرماية، كما أصيب عدد آخر بينهم مدرب القناصة، وكنيته أبو العز المراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة الأربعاء - الخميس في مدينة جازان، وقتلت وأصابت مدنيين.

وأوضح المالكي، الخميس، أنه تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.

وقال إنه تم استهداف العناصر التي كانت موجودة داخل الحافلة ، مشيراً إلى أنهم من المخططين والمشغلين لإطلاق الصواريخ. كما حذر من التخفي في أوساط المدنيين.

وأكد المتحدث أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم، وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.

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