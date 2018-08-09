استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الاسرائيلي لغزة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 3 مواطينين في قصف طائرات الاحتلال الاسرئيلي المتواصل لقطاع غزة منذ مساء أمس.

وقالت الوزارة ان القصف الاسرائيلي لمنطقة الجعفراوي وسط قطاع غزة فجرا اسفر عن استشهاد سيدة وابنتها البالغة من العمر سنة ونصف فيما اصيب زوجها بجراح متوسطة .

وكانت الوزارة قد اعلنت عن استشهاد شاب في قصف اسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة أمس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن مجمل ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة جراء التصعيد الاسرائيلي حتى هذه اللحظة هو 15 إصابة بدرجاتٍ مختلفة .