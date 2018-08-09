السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون من اليمن

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، أنّ السعودية اعترضت مساء الأربعاء صاروخًا بالستيًا أطلقه المتمردون الحوثيّون من اليمن وأدى تناثر شظاياه إلى مقتل شخص يمني مقيم في المملكة وإصابة 11 آخرين.

وأوضح بيان أصدره التحالف ونشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أنّ "قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف البيان أنّ "الصاروخ أُطلق باتجاه مدينة جازان وبطريقة مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان، ما يمثل استهدافا مباشرا للأعيان المدنية والمدنيين واختراقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الانساني بما فيها المادة 51 والمادة 52".

وأشار البيان إلى أنّ "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ البالستي وتدميره، ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ البالستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين وإصابة 11 من المدنيين بإصابات طفيفة".