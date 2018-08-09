السعودية تعلن اكتمال وصول مليون حاج من الخارج

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام تجاوز المليون منذ بدء القدوم، وفق ما جاء في بيان للمديرية.

وكان عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم حتى نهاية أول أمس، قد بلغ 978159 حاجاً،

وأوضحت الجوازات السعودية أن نسبة الزيادة بلغت 61.505 حجاج، عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة سبعة في المئة، وقد تم إصدار تلك الإحصاءات من المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية. وأضافت أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 928043 حاجاً، وعن طريق البر 40734 حاجاً، وعبر البحر 9382 حاجاً.