مسؤول يمني: «الشرعية» مستعدّة للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام

المصدر: عدن - وكالات

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني، منصور بجاش، استعداد الحكومة الشرعية للتعامل الإيجابي مع مشاورات السلام التي تدعو إليها الأمم المتحدة.

وقال بجاش، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، إن الروح الإيجابية والمسؤولة في التعامل مع مبادرات السلام وتغليب مصلحة الشعب كانت حاضرة في كل مراحل الأزمة اليمنية، وقدّمت الحكومة الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق السلام، والوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني.

ولفت بجاش إلى أن تعنّت ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمسّكها بالحرب أديا إلى إطالة أمدها وتسبب في زيادة معاناة الناس، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي لحماية التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر وباب المندب من تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية وإيران.