دبلوماسي يمني: إيران تدعم ميليشيا الحوثي في تهديد الملاحة

المصدر: عدن - وكالات

قال سفير اليمن لدى تركيا عبدالله السعدي، أمس، إن إيران تدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، بهدف تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

السعدي خلال لقائه مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية كرم كيراتلي، إلى الدور الإيراني في اليمن والتدخّل في شؤونه الداخلية، ووقوف طهران خلف تهديد الملاحة البحرية لاستهداف السفن وزرع الألغام البحرية.

وبحث اللقاء، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي ومقرّرات المبادرة الخليجية، والتزامها بدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واستعدادها التام للمشاركة في أي مشاورات سياسية تدعو إليها الأمم المتحدة.