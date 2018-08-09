«الهلال» تغيث الأهالي في الحديدة ولحج

المصدر: الحديدة، لحج - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الوضع الإنساني الصعب جراء الحرب، التي فرضتها ميليشيا الحوثي.

ووزّعت فرق الهلال الأحمر 1000 سلة غذائية، تضم السلع الأساسية على أهالي مديرية التحيتا استفاد منها سبعة آلاف يمني، من أجل تخفيف العبء الملقى على كاهلهم جراء الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي. وتضمنت المساعدات الإماراتية أيضاً، دعم مضخات مياه الشرب في مديرية التحيتا بوقود الديزل المطلوب للمولدات، عبر توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية المتضررة، والتخفيف من آثار الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي في المديرية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأعرب المستفيدون بمديرية التحيتا عن شكرهم لدولة الإمارات، على دعمها المتواصل للشعب اليمني، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، وإيصال المساعدات إليهم، فضلاً عن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الصعبة الراهنة.

موظّفو هيئة الهلال يوزّعون المساعدات على الأهالي | وام

إغاثة أهالي

إلى ذلك، وزّعت هيئة الهلال الأحمر، ألفي سلة غذائية على الأهالي في منطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، لتواصل نهجها في مساعدة اليمنيين لتجاوز الأزمات المعيشية والاقتصادية الصعبة، التي ألقت بكاهلها عليهم نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي.

وأعرب الأهالي عن شكرهم لهذه الخطوة الإنسانية من دولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر التي تخفف من معاناتهم. وأكّد منسّق الهلال الأحمر في لحج عبدالإله الردفاني، أن دعم ومساعدات الهيئة سيستمران وسيصلان لكل المحتاجين.

إشادة

على صعيد متصل، أشادت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن بدور الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في دعم المحافظات والمدن اليمنية المحررة، لاسيّما الساحل الغربي، ما أسهم في التخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الراهنة على كاهل الأسر اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، المدير الميداني ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن ميشال عاطف، ومندوب قسم التعاون ماركو فيراريني، والمندوب الميداني خالد البابكري.

وثمّنت البعثة جهود الإمارات الإنسانية على الساحة اليمنية، عبر برامجها التنموية المتواصلة، التي تظهر جلياً في الاستجابة السريعة لجميع النداءات الإغاثية، وتقديم الدعم والمساعدة للمناطق اليمنية فور تحريرها، وإغاثة الأسر اليمنية المتضررة جراء الأحداث في اليمن، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، ما يؤكد التزام الإمارات بالقانون الإنساني الدولي، وتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني، ما يكسبها تقدير المجتمع الدولي واحترامه في هذا المجال.

المساعدات الإماراتية تتواصل في إغاثة الأهالي | وام

بحث تعاون

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، والصليب الأحمر خاصة في المجالات الإغاثية والإيوائية في الساحل الغربي.

وجرى بحث كيفية التوصل إلى حلول لدعم غير القادرين والوقوف إلى جانبهم عبر توفير المساعدات الإنسانية، إلى جانب الاتفاق على إجراء دراسة من قبل الصليب الأحمر عن الوضع الإنساني في الحديدة، وحجم المساعدات المطلوبة بعد عملية التحرير، وذلك ضمن خطة المساعدات الإماراتية في الساحل الغربي.

دور حيوي

وأشاد ميشال عاطف بالدور الحيوي، الذي تقوم به دولة الإمارات على صعيد تقديم الدعم الإنساني، إلى جانب برامجها التنموية في مختلف المجالات، التي تمس احتياجات المواطنين اليمنيين بشكل مباشر، وتسهم في إعادة حياتهم إلى طبيعتها.

من جهته، أكد سعيد الكعبي حرص الإمارات على العمل والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، بهدف متابعة وتسريع وتيرة العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وتعزيز تنسيق الجهود الإغاثية، بما يخدم أهالي المناطق المحررة ويخفف من معاناتهم، جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.