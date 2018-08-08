السعودية توقف جميع برامج العلاج في كندا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت المملكة العربية السعودية إيقاف جميع برامج العلاج في كندا .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس " عن الملحق الصحي السعودي فهد التميمي قوله إن الملحقية "أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم".

كانت الحكومة السعودية قد استدعت يوم الأحد سفيرها في أوتاوا ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة، منددة بكندا لتدخلها في شؤونها الداخلية.