دعوة أممية لتطبيق فوري لتقاسم السلطة جنوب السودان

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب السودان، داعياً الأطراف المتحاربين إلى تطبيقه بالكامل سريعاً من أجل إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية.

واعتبر غوتيريس أنّ الاتفاق يشكل «خطوة مهمة» لإعادة إنعاش عملية السلام، بعد فشل اتفاق العام 2015 الذي كان مفترضاً أن يضع حداً للنزاع. وجاء في بيان للأمم المتحدة أنّ الأمين العام «يحض جميع الأطراف على العمل بحسن نية وإظهار التزامهم تجاه التطبيق الكامل للاتفاق في أقرب وقت ممكن». ووقّع طرفا النزاع في جنوب السودان الأحد الماضي اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت الملايين في هذا البلد.