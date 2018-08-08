انتخابات برلمان كردستان العراق 30 سبتمبر

المصدر: أربيل- وكالات

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن إجراء الانتخابات البرلمانية ستجرى في 30 سبتمبر المقبل دون تأجيل.

وأضاف بارزاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، «أكدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء ضرورة إجراء انتخابات برلمان كردستان بموعدها المحدد، وأنه لا توجد جهة طلبت تأجيل الانتخابات رسمياً» في إشارة إلى معلومات تطرقت إلى موعد جديد يلي تشكيل الحكومة المركزية في بغداد.

وتشوب حالة من الانقسام الداخلي في إقليم كردستان إثر إصرار رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني على إجراء استفتاء حول الاستقلال خريف العام الماضي.

وأيدت غالبية الأكراد الاستقلال، ونتيجة لذلك، اتخذت الحكومة المركزية إجراءات عقابية ضد أربيل، بينها استعادة جميع المناطق المتنازع عليها من سيطرة القوات الكردية أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي يسكنها العرب والتركمان والأكراد.

وأصدرت بغداد وأربيل، بعد الاستفتاء، عشرات مذكرات التوقيف بحق شخصيات عسكرية وسياسية من كلا الطرفين.

ويستعد الحزبان الرئيسيان التقليديان للانتخابات إثر الهزيمة التي أعقبت الاستفتاء في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.