7 ملايين شخص بحاجة للمساعدات في السودان

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن حوالي سبعة ملايين شخص يحتاجون للمساعدات في السودان، فيما بلغ حجم الدعم المقدم من المانحين 55 في المئة من الحاجة الكلية للبرنامج.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي إن البرنامج يساعد مليوناً و400 شخص شهرياً في السودان بينهم مليون طفل يستفيدون من الدعم.

وأشار بيزلي في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس إلى مقترح لصناعة مواد الإغاثة محلياً.

وأضاف «قمنا بشراء مواد من السودان بنحو مئة ألف دولار، وهناك العديد من الفرص للتعاون مع صغار المزارعين قد تسهم في إنعاش الاقتصاد».

وأكد بيزلي بعد زيارته لمعسكر عطاش بإقليم دارفور أن حوالي 10 آلاف نازح موجودون بالمعسكر يعانون تدهوراً في الأوضاع الإنسانية والغذائية. وأضاف «استراتيجيتنا الخروج من السودان بعد تحقيق الأمن الغذائي الذي نأمل أن يكون قريباً». وأكد أن 75 في المئة من الدعم تقدمه الولايات المتحدة التي ستزيد دعمها للبرنامج ليصل إلى ثلاثة مليار دولار.